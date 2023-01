﻿1:5 gegen Hannover Indians: Einsatz der Rostock Piranhas wird nicht belohnt

Badespaß trotz Energiekrise: Ist das Wasser in den Freizeitbädern in MV zu kalt?

Obwohl die Temperaturen in den Freizeitbäder in MV runtergedreht worden sind – in den Becken des Wonnemars in Wismar ist am Wochenende trotzdem einiges los. Warum der Chef trotz Energiesparens wieder auf mehr Wärme setzt und was Besucher dazu sagen.