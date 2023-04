Sonnabend ab 12.30 Uhr im Liveticker: 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock

Kostenfrei bis 16:07 Uhr lesen

„Campus Ahoi“

Am 11. Mai startet der Hochschulinformationstag „Campus Ahoi“ an der Hochschule Wismar. Die einzelnen Fakultäten haben zahlreiche Aktivitäten geplant. Was Studieninteressierte an den Standorten Wismar und Warnemünde erwartet