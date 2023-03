Sonntag ab 13 Uhr im Liveticker: 1. FC Magdeburg gegen FC Hansa Rostock

Strandsatzung in Heringsdorf

Hunde am Strand: Das gilt ab Mai in den Kaiserbädern auf Usedom

Von Mai bis Ende September dürfen Hunde am Strand der Kaiserbäder nur noch an besonders ausgewiesenen Stränden herumtollen. Die Regelung, morgens und abends die Vierbeiner überall zu dulden, wurde gekippt. So lief die emotionale Debatte im Gemeinderat.