Sonnabend ab 12:30 Uhr im Liveticker: FC Hansa Rostock gegen Greuther Fürth

In der 2. Bundesliga empfängt der FC Hansa Rostock am Sonnabend die SpVgg Greuther Fürth. Anpfiff im Ostseestadion ist um 13 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet live ab 12.30 Uhr mit einem Ticker.

Gegen die Bayern (10. Platz/36 Punkte) wollen die Ostseestädter (17./25) das Ruder herumreißen und nach vier Niederlagen in Folge wieder als Sieger vom Platz gehen. Zuletzt gewannen die Hanseaten Mitte Februar (1:0 gegen Arminia Bielefeld).

Im Kampf um den Klassenerhalt benötigt der FC Hansa dringend weitere Zähler. Als Tabellenvorletzter haben sie zwei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz, den aktuell Jahn Regensburg belegt. Bis Rang 15, dem rettenden Ufer, sind es vier Zähler. Diesen Platz belegt momentan Arminia Bielefeld.

Das Hinspiel zwischen den Rostockern und Mittelfranken endete 2:2-Unentschieden. Nachdem die Fürther nach zwanzig Minuten durch Kapitän Branimir Hrgota in Führung gegangen waren, markierte FCH-Kicker Lukas Fröde den Ausgleich (57.). Kurz darauf konnten die Bayern durch Ragnar Ache erneut in Front gehen (60.). In der Nachspielzeit verwandelte Hansa-Verteidiger Ryan Malone dann aber noch einen Elfmeter zum vielumjubelten 2:2-Endstand.