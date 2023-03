﻿Sonntag ab 11.30 Uhr im Liveticker: FC Hansa Rostock gegen Karlsruher SC

Sané-Verletzung, Mané-Rückkehr und Abwehrpläne: Nagelsmann gibt Einblicke

Leroy Sané könnte am Wochenende erneut im Kader des FC Bayern stehen. Trainer Julian Nagelsmann erklärte, dass die Schwellung am Fuß des Nationalspielers "fast weg" sei. Zudem mache Sadio Mané nach seinem Comeback weiter "einen guten Eindruck". In der Abwehr stehen Veränderungen an.