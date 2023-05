Sonnabend ab 12.30 Uhr im Liveticker: Hansa Rostock gegen Jahn Regensburg

Endspurt in der Basketball-Bundesliga

Zwei Spiele haben die Rostock Seawolves in der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga noch vor der Brust. Bei erfolgreichem Abschneiden haben die Ostseestädter noch die Chance an einer Teilnahme an den Play-offs und am Europapokal. Das Hauptrunden-Finale steigt am Sonntag in der ausverkauften Stadthalle.