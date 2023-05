Sonntag ab 15 Uhr im Liveticker: FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig

Rostock. Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga: Am letzten Spieltag trifft der FC Hansa Rostock am Sonntag (28. Mai) auf Eintracht Braunschweig. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet bereits ab 15 Uhr mit einem Ticker live aus dem Stadion. Schalten Sie ein!

Durch das Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg (0:0) in der Vorwoche hat der Koggenklub (13. Platz/38 Punkte) bereits den Klassenerhalt sicher. Anders sieht es hingegen für die Niedersachsen (14./36) aus. Sie haben nur zwei Zähler Abstand auf den Relegationsplatz und müssen zittern.

Spieler und Fans können sich zum Abschluss der Spielzeit auf ein großes Fußballfest freuen. Das Ostseestadion ist mit 26 500 Zuschauern restlos ausverkauft.

Im Hinspiel konnten sich die Hanseaten knapp mit 1:0 gegen den BTSV durchsetzen. Svante Ingelsson erzielte in der 60. Minute den Treffer des Tages. Im Rückspiel will der FC Hansa erneut jubeln und die Saison mit einem Sieg abschließen.

