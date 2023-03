﻿3:0 gegen FC Schüttorf: SV Warnemünde baut Siegesserie weiter aus

In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord marschiert der SV Warnemünde weiter in Richtung oberes Tabellendrittel. Gegen den FC Schüttorf konnten sie bereits ihren sechsten Sieg in Folge einfahren.

Rostock. In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord ist der SV Warnemünde aktuell nicht zu stoppen. Vor 400 Zuschauern in der Rostocker Ospa-Arena feierten die Ostseestädter am Sonnabend einen souveränen 3:0 (25:22, 25:22, 26:24) -Erfolg gegen den FC Schüttorf – der fünfte Sieg in Folge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben vor der Saison viele wichtige Änderungen vorgenommen, sodass wir etwas Zeit gebraucht haben, um unser Gesicht zu finden. Neue Spieler, andere Kulturen und Spielstile – es gab so viele Elemente und Regeln, die wir aufstellen und an die wir uns gewöhnen mussten“, erklärt SVW-Coach Jozef Janosik die momentanen Spitzenleistungen: „Ich bin stolz auf die Jungs und ihre Entwicklung. Einige Spieler haben außergewöhnliche Fortschritte gemacht.“

Gegen die Niedersachsen traten die Hanseaten von Beginn an schwungvoll auf und ließen kaum Fehler zu. Die Warnemünder gingen mit 2:0 nach Sätzen in Führung. Im dritten Durchgang bäumten sich die Gäste noch mal auf, doch die Hausherren behielten die Oberhand und feierten schließlich den Gesamtsieg.

SVW-Trainer Jozef Janosik: „Ich bin Maximalist.“

Trotz des ungefährdeten Sieges sieht der Trainer dennoch Verbesserungspotenzial. „Wir könnten uns noch mehr konzentrieren und noch besser spielen. Es geht um Details. Ich bin Maximalist“, so Janosik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der kommenden Woche hat der SVW spielfrei. Weiter geht es erst am Sonnabend, den 18. März mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger TSGL Schöneiche (19 Uhr). „Das passt uns nicht wirklich. Wir hätten lieber weitergespielt, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen“, hadert der 44-jährige Slowake.

Lesen Sie auch

Trotz der Pause am Wochenende blickt der Trainer optimistisch nach vorne. „Wenn wir als Team länger zusammenbleiben und so weitermachen, dann kommen wir vielleicht an die Spitze“, meint Jozef Janosik kämpferisch.

SVW: Herrigt – Schröder, Surgut, Günther, Lübcke, Kapusniak, Zander, Kerkvliet.