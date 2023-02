﻿3:1 gegen PSV Neustrelitz: SV Warnemünde feiert Sieg im MV-Duell

SVW-Kapitän Tim Herrigt (r.), hier in einer früheren Partie, bei der Ballannahme.

Neustrelitz/Rostock. Ausgelassene Stimmung beim SV Warnemünde: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord feierten die Ostseestädter am Sonnabend einen 3:1 (20:25, 33:31, 25:15, 29:27) -Erfolg im MV-Duell gegen den PSV Neustrelitz. „Wir waren gut vorbereitet. Die Jungs haben eine strenge Taktik befolgt. Das war wichtig“, meinte SVW-Coach Jozef Janosik.

Doch zunächst mussten die Hanseaten einen Rückschlag verkraften. Die Residenzstädter kamen deutlich besser in die Partie. Sie starteten schwungvoll und erarbeiteten sich einen Vorsprung. Fünf Punkte in Folge zum 22:17 waren für die Warnemünder nicht mehr aufzuholen. So sicherten sich die Hausherren den ersten Satz.

Die Gäste kamen anschließend besser in die Begegnung. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Die Partie wurde von vielen langen Ballwechseln bestimmt. Letztlich schaffte es aber der SVW nach Sätzen auszugleichen. „Ich habe die Aufstellung und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, bewusst geändert. Das hat geklappt“, resümierte Janosik.

Nach Rückstand: SV Warnemünde dreht auf und geht in Führung

Die Rostocker wirkten fortan spritziger. Durch mehrere harte Angriffsschläge zogen die Hanseaten zwischenzeitlich auf 21:13 davon. Die Neustrelitzer blieben ohne Chance. Der SVW drehte das Spiel und stellte auf 2:1.

Auch im vierten Abschnitt agierten die Gäste schwungvoll. Doch der PSV gab sich nicht auf, kämpfte sich noch mal zurück und ging sogar mit 26:25 in Führung. Die Warnemünder behielten aber die Nerven. Sie konnten den Spielstand wieder zu ihren Gunsten drehen, verwandelten den Satzball zum 29:27 und feierten schließlich den Gesamtsieg. „Wir waren mutig und standen kompakt. Das war der Schlüssel“, lobte Janosik und ergänzte: „Das war ein verdienter Sieg. Wir machen weiter!“

Der positive Lauf der Ostseestädter geht weiter: Für den SV Warnemünde war es bereits der vierte Sieg in Folge. Sie springen in der Tabelle am PSV Neustrelitz vorbei, auf den fünften Platz. Der SVW konnte sich bei den Residenzstädtern zudem für die deutliche 0:3-Klatsche aus dem Hinspiel revanchieren.

PSV: Genzmer – Lieb, Gnilitza, Zastrau, Auste, Orzelski, Mönnich, Sprung, Haridimou.

SVW: Herrigt – Schröder, Surgut, Günther, Lübcke, Kapusniak, Deutloff, Kerkvliet, Moskwa.