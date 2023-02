﻿3:1 gegen Tilburg Trappers: Rostock Piranhas bezwingen Favoriten

Rostock. Sie können doch noch für Überraschungen sorgen: In der Eishockey-Oberliga Nord besiegten die Rostock Piranhas am Dienstagabend vor über 700 Zuschauern in der heimischen Eishalle an der Schillingallee die Tilburg-Trappers mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

REC gibt Rote Laterne wieder ab

Durch den Erfolg über die Niederländer, die in der Eishockey-Oberliga Nord auf dem dritten Tabellenplatz (109 Punkte) stehen, gaben die Piranhas (32) die Rote Laterne wieder an den Krefelder EV ab.

Für die Hanseaten eröffnete Matthew Barry den Torreigen in der 14. Spielminute. Dem Ausgleich zu Beginn des zweiten Drittels durch Jordy van Oorschot (24.) folgte der erneute Führungstreffer durch Kilian Steinmann (27.). Die Rostocker blieben auch im letzten Durchgang am Drücker. Stephané Döring erhöhte kurz vor dem Schlusssignal auf 3:1.

REC-Goalie Lucas Di Berado mit Fangquote von 97 Prozent

Auch die Statistik weist die Piranhas als die offensivere Mannschaft der Partie aus. Während die REC-Angreifer 44 Schüsse aufs gegnerische Tor abgaben, waren es von den Trappers nur 33. Bemerkenswert auch die Leistung des Rostocker Torhüters Lucas Di Berado. Mit 32 gehaltenen Schüssen kam er auf eine Fangquote von 97 Prozent.