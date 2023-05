Am Grünen Tal

Mädchen kommt nach Feuer in Schwerin ins Krankenhaus

Bei einem Brand am Grünen Tal in Schwerin am Montagnachmittag stand ein elfjähriges Mädchen in der Nähe des Feuers. Sie klagte über Atembeschwerden und kam ins Krankenhaus. Die Ursache des Feuers muss von der Polizei noch ermittelt werden.