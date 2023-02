﻿5:7 gegen Crocodiles Hamburg: Aufbäumen der Rostock Piranhas nicht belohnt

Hamburg/Rostock. Der Aufwärtstrend der Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga ist gestoppt. Nach zwei Siegen in Folge hatten die Raubfische am Freitagabend bei den Crocodiles Hamburg mit 5:7 (1:2, 2:4, 2:1) das Nachsehen. Von Beginn an war viel Dampf in der Partie. Die Hausherren markierten früh die 1:0-Führung (3.). Die Piranhas glichen anschließend durch Topscorer Keegan Dansereau aus (10.), doch kurz vor der ersten Drittelpause gerieten sie in Unterzahl erneut in Rückstand (18.).

Die Crocodiles bewiesen auch im zweiten Durchgang ihre Effizienz vor dem Tor. Sie erzielten vier weitere Treffer (21., 25., 27., 36.). Aber auch die Piranhas agierten mit viel Biss. Stephané Döring (25.) und Thomas Voronov (29.) konnten zwischenzeitlich einnetzen. Mit 3:5 aus REC-Sicht ging es ins Schlussdrittel.

Schlussoffensive der Piranhas bleibt unbelohnt

Dort bäumten sich die Gäste noch mal auf und zogen durch Tore von Dansereau (41.) und Tom Pauker (49.) auf 5:6 heran. Eine Überraschung blieb aber aus. Die Hamburger trafen ins leere Tor zum 7:5 (60.). Für den REC geht’s am Sonntag (19 Uhr) zu Hause gegen Erfurt weiter.

REC: Di Berado – Renke, Henderson, Kraus, Seckel, Pöpel, Ledlin – Voronov, Döring, Hahn, Dansereau, Siradze, Schröpfer, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Barry.