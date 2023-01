﻿Verstärkung für die Defensive: Rostock Griffins verpflichten Dante Anderson

Die Footballer von der Ostsee vermelden die nächste Neuverpflichtung. Anderson ist bereits der dritte US-Zugang der Hanseaten für die kommende Saison.

Rostock. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Ende Mai starten die American Footballer der Rostock Griffins in die neue Zweitliga-Spielzeit. Während die Verantwortlichen im Hintergrund unermüdlich an der Planung und Organisation einer reibungslosen Saison arbeiten, nimmt auch der Kader der Ostseestädter allmählich Formen an.