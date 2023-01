﻿Aufholjagd missglückt: Rostock Piranhas unterliegen Herforder EV 6:7

Eishockey-Oberliga Nord: Die Abstiegsängste der Raubfische werden größer. Gegen die Herforder kassieren sie zwei Gegentreffer in Überzahl und verpassen das Ergebnis zu drehen.

Rostock. Die sportliche Talfahrt geht weiter: In der Eishockey-Oberliga Nord kassierten die Rostock Piranhas am Sonntagabend ihre dreizehnte Niederlage in Folge. Gegen den Herforder EV unterlag das Tabellenschlusslicht mit 6:7 (1:4, 3:2, 2:1).