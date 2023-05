Beachsoccer: Rostocker Robben wollen Meister-Titel zurück

Rostock. Die Spannung steigt: Die Deutsche Beachsoccer-Liga (DBSL) startet in eine neue Saison. Am Pfingstwochenende findet in München der erste Spieltag statt. Elf Mannschaften treten an. Mit dem 1. FC Versandkostenfrei und zwei Teams der Rostocker Robben sind darunter auch drei MV-Teilnehmer.

Besonders motiviert sind die Rostocker Robben. Nach drei Jahren ohne Titelgewinn wollen sie sich wieder zum besten Beachsoccer-Team Deutschlands küren. „Wir wollen Meister werden“, stellt Spielertrainer Sven Körner klar. Neben den Mecklenburgern zählt der 34-Jährige auch Titelverteidiger Beach Royals Düsseldorf und Real Münster zu den Topfavoriten.

Die Vorbereitung des Rekordmeisters verlief jedoch nicht optimal. „Unser Trainingsplatz am Warnemünder Strand ist noch nicht fertig. Wir nutzen derzeit eine Beachvolleyball-Anlage“, hadert Körner. Er verwies dabei auf die jahrelange Forderung nach einem festen Areal und nennt die Konsequenzen: „Für uns ist das katastrophal. Man sieht es an den ausbleibenden Erfolgen und daran, dass wir uns auch international nicht weiterentwickeln.“

Rostocker Robben wollen auch international vorne mitspielen

Der Sechste der Vereinsweltrangliste geht neben der DSBL in dieser Spielzeit auch noch von Anfang Juni bis Mitte August bei der Baltic Sea & Scandinavian League im estnischen Pärnu an den Start. Außerdem treten die Rostocker Mitte Juni beim Euro Winners Cup im portugiesischen Nazaré und Ende September beim World Winners Cup im italienischen Alghero auf Sardinien an.

Die Robben haben sich vorgenommen, in allen Wettbewerben eine gute Rolle zu spielen. Damit das klappt, haben sie sich kadertechnisch weiter verstärkt. Erneut gehören die beiden Dänen Carl Oscar Wegeberg und Casper Dorph Jørgensen zum Aufgebot. Neu dabei ist der spanische Topspieler Pablo Perez. Der 37-jährige Stürmer war festes Mitglied der spanischen Nationalmannschaft und konnte in seinem Heimatland und in Italien bereits die Meisterschaft gewinnen. Nun will er mit den Hanseaten den Titel holen.

1. FC Versandkostenfrei will in Play-offs einziehen

Der Gegner im Auftaktspiel der Hansestädter ist die zweite Mannschaft der Robben. Wie in der vergangenen Saison stellen die Rostocker zwei Teams. „Dieses Jahr haben wir aber auch dort einen festen Stamm, den wir mit Spielern aus dem ersten Team ergänzen“, meint Körner.

1. Spieltag: Ansetzungen der MV-Vereine Sonnabend, 27. Mai 10.15 Uhr: Rostocker Robben II – Rostocker Robben15.15 Uhr: 1. FC Versandkostenfrei – SandBall Leipzig16.30 Uhr: Rostocker Robben – Real Münster II17.45 Uhr: Rostocker Robben II – Beach Royals Düsseldorf Sonntag, 28. Mai 9 Uhr: 1. FC Versandkostenfrei – Rostocker Robben II14 Uhr: Golden Goalers Korbach – Rostocker Robben15.15 Uhr: SandBall Leipzig – Rostocker Robben II16.30 Uhr: 1. FC Versandkostenfrei – Real Münster Montag, 29. Mai 10.15 Uhr: 1. FC Versandkostenfrei – Hertha BSC12.45 Uhr: Real Münster – Rostocker Robben

Etwas gelassener blickt der 1. FC Versandkostenfrei auf den bevorstehenden Saisonstart. „Unser Ziel ist es, konstant und als geschlossene Einheit zu performen. Gelingt uns dies, dann wird hoffentlich auch das ein oder andere Mal etwas Zählbares bei rumkommen“, blickt Spielertrainer Christoph Lüth voraus.

Die Beachsoccer des FSV Bentwisch können größtenteils auf den Kader der vergangenen Spielzeit zurückgreifen. Außerdem kehren mit Phillipp Tautenhahn, Lukas Frandsen, Markus Bergmann und Lars Bastian vier Spieler zurück.

Das Ziel der Versandis ist es, nach den drei Vorrundenspieltagen in München (27. bis 29. Mai), Korbach (24./25. Juni) und Warnemünde (15./16. Juli) einen Platz unter den ersten acht Mannschaften zu erreichen und sich für die Play-off-Runde in Düsseldorf (22./23. Juli) zu qualifizieren. Dort werden die vier Mannschaften für das Meisterschafts-Finale in Warnemünde (19./20. August) ermittelt.

