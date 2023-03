Desaster im Ostseestadion: Hansa Rostock verliert 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf

FCH-Kicker Kai Pröger (l.), hier im Hinspiel im Duell mit Düsseldorfer Christoph Klarer, will mit seiner Mannschaft einen Heimsieg einfahren.

In der 2. Bundesliga spielte der FC Hansa Rostock am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf. Es wurde eine Katastrophe für die Koggen-Mannschaft, die mit 2:5 unterlag. Lesen Sie hier alles Wichtige noch einmal in unserem OZ-Liveticker!