﻿    Deutscher Olympischer Sportbund und Landessportbünde rufen zum Trikottag auf

Schwerin. Am 14. Juni stehen Sportvereine im Mittelpunkt. An diesem Tag ruft der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Landessportbünde im Rahmen der Kampagne „Dein Verein: Sport, nur besser“ zum ersten bundesweiten Trikottag auf. Mitglieder sollen in ganz Deutschland Werbung für ihren Sportverein machen, indem sie ihr Trikot tragen und damit die Verbundenheit zeigen.

Ein Tag, der in einigen Landessportbünden schon seit Jahren erfolgreich praktiziert wird, soll nun auch bundesweit Durchschlagskraft entwickeln. „Wir wollen mit dieser Aktion Sichtbarkeit für die 87 000 Sportvereine schaffen, für das, wofür sie stehen und für das, was sie tagtäglich leisten“, meint Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Vereinsmitglieder sollen Flagge zeigen

Für den 61-Jährigen sind Sportvereine Orte der Gemeinschaft, Vielfalt, Integration und Inklusion, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. „Deswegen möchte ich jeden unserer 27 Millionen Mitglieder dazu ermutigen, am 14. Juni das Trikot oder den Trainingsanzug mit dem Vereinsemblem zu tragen und so Flagge zu zeigen“, so Weikert.

Andreas Bluhm, Präsident des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern befürwortet die Kampagne. „Unsere Sportvereine, egal ob groß oder klein, leisten Großartiges. Sie bieten allen Altersgruppen eine sinnvolle Freizeitgestaltung, fördern einen gesunden Lebensstil mit Freude an der Bewegung, schaffen schöne Erlebnisse und verhindern Einsamkeit. Außerdem bilden sie die Basis jeden sportlichen Erfolgs, sie schaffen Vorbilder und Idole“, ist der Vorsitzende begeistert.