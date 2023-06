﻿Dritter Neuzugang: Hansa Rostock verpflichtet Verteidiger Alexander Rossipal

Rostock. Dritte Neuverpflichtung bei Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock: Die Norddeutschen haben am Mittwoch Alexander Rossipal unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige wechselt von Drittligist SV Waldhof Mannheim an die Ostsee. Der Verteidiger kostet keine Ablöse. Er hat bei Hansa einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

„Alex ist ein robuster und laufstarker Außenverteidiger, der mit seinem Zielspiel auch in der Offensive Impulse setzen kann“, beurteilt Hansa-Sportdirektor Kristian Walter den gebürtigen Schwaben. „Mit ihm bekommen wir einen Mentalitätsspieler, der sich durch ein gutes Passspiel und Zweikampfverhalten auszeichnet und in allen Spielphasen reif und ausgewogen arbeitet – diese Klarheit spiegelt sich auch in seinem Charakter wider.”

In den vergangenen beiden Spielzeiten kam der 1,84 Meter große Linksverteidiger, der im Nachwuchs unter anderem bei den Stuttgarter Kickers, dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim reifte, auf insgesamt 60 Einsätze für die Mannheimer. Dabei konnte er vier Tore erzielen und neun Treffer auflegen.

2. Bundesliga kein Neuland für Alexander Rossipal

Die 2. Bundesliga ist für Rossipal kein Neuland: Für den SV Sandhausen absolvierte der Profi in den Spielzeiten 2018/19 und 2020/21 insgesamt 13 Zweitliga-Partien. Nun will der Abwehrspezialist erneut im Fußball-Unterhaus angreifen. „Nach den sehr guten und intensiven Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen hatte ich ein gutes Gefühl“, meint der Neu-Hanseat.

Er habe nicht lange überlegen müssen. Die Bedingungen und das Stadion bei Hansa haben ihn schnell überzeugt, meint er. „Ich bin sehr froh, dass alles reibungslos geklappt hat und freue mich auf die Herausforderung bei einem großen Traditionsverein“, wird Alexander Rossipal in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

OZ