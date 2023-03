﻿Letztes Saisonspiel: Rostock Piranhas unterliegen 4:8 vor Rekordkulisse

Rostock. Eine Partie mit vielen Facetten: In ihrem letzten Saisonspiel in der Eishockey-Oberliga Nord unterlagen die Rostock Piranhas am Sonntagabend mit 4:8 ( 2:3, 1:3, 1:2) gegen die Hannover Indians.

Abseits des Eises gab es für die Raubfische jedoch positive Nachrichten. 1300 Zuschauer strömten an diesem Abend in die Schillingallee - die größte Kulisse seit 10 Jahren. Zudem teilte der Verein am Nachmittag, vor der Partie gegen seinen Ex-Verein mit, dass Coach Lenny Soccio seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. „Ich fühle mich in der Stadt wohl und schätze die familiäre Atmosphäre im Verein. Es wird eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet“, schwärmte der 55-jährige Deutsch-Kanadier.

REC-Trainer Lenny Soccio (55) verlängert seinen Vertrag beim Eishockey-Oberligisten um ein Jahr. © Quelle: verein

Eishockey gespielt wurde auch noch. Im ersten Drittel lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Zwar setzten die Niedersachsen deutlich mehr Torschüsse ab, doch die Piranhas hielten gut dagegen. Mit 2:3 ging es in die Pause.

Statistik Tore: 0:1 Pohl (3.), 1:1 Hahn (7.), 2:1 Dansereau (8.), 2:2 Christmann (9.), 2:3 Kiss (12.), 2:4 Bräuner (26.), 2:5 Schubert (28.), 3:5 Barry (28.), 3:6 Schubert (29.), 3:7 Pohanka (42.), 3:8 Kiss (43.), 4:8 Pauker (46.). REC: Di Berado – Renke, Henderson, Kraus, Seckel, Pöpel, Ledlin – Voronov, Döring, Hahn, Dnsereau, Siradze, Schröpfer, Pauker, Paul-Mercier, Barry.

Im zweiten Abschnitt übernahm der Tabellenvierte gegen den -vorletzten dann aber mehr und mehr die Oberhand. Die Indians zogen auf 3:6 davon und trafen auch im dritten Durchgang munter weiter. Am Ende mussten sich die Piranhas gegen den Play-off-Teilnehmer mit 4:8 geschlagen geben.