﻿6:1 – Rostock Piranhas machen gegen Black Dragons Erfurt halbes Dutzend voll

Rostock. Was für ein Spektakel: In der Eishockey-Oberliga Nord haben die Rostock Piranhas eine deutliche Reaktion auf ihre 5:7- Niederlage am Freitag bei den Crocodiles Hamburg gezeigt. Gegen die Black Dragons Erfurt feierten sie am Sonntagabend einen ungefährdeten 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) -Heimerfolg.

Vor fast 800 Zuschauern legten die Raubfische einen furiosen Start hin. Der Tabellenvorletzte ging gegen den Neunten im ersten Drittel durch Treffer von Matthew Barry (10.), Thomas Voronov (11.) und Keegan Dansereau (16.) mit 3:0 in Führung. Die Ostseestädter agierten auch im zweiten Abschnitt mit viel Biss. Voronov (34.) und Stephané Döring erhöhten auf 5:0. Kapitän Mark Ledlin setzte zu Beginn des Schlussdrittels noch ein Tor drauf (41.). Der Anschlusstreffer zum 1:6 (60.) änderte nichts mehr am klaren Spielausgang.

Für die Rostocker war es der zweithöchste Saisonsieg nach einem 7:1 gegen Krefeld Anfang Oktober.

REC: Di Berado – Renke, Henderson, Kraus, Seckel, Pöpel, Ledlin – Voronov, Döring, Hahn, Dansereau, Siradze, Schröpfer, Pauker, Paul-Mercier, Barry.