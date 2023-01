﻿Duell auf Augenhöhe: Rostock Piranhas unterliegen Icefighters Leipzig 2:3

Eishockey-Oberliga Nord: In einer umkämpften Partie müssen sich die Ostseestädter am Ende gegen die Icefighters geschlagen geben. Raubfische kassieren zwei Unterzahl-Gegentore.

Leipzig/Rostock. Wieder keine Punkte: In der Eishockey-Oberliga Nord waren die Rostock Piranhas am Freitagabend bei den Icefighters Leipzig zu Gast. Die Raubfische zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung, verpassten es aber die entscheidenden Akzente im Angriff zu setzen. Sie mussten sich knapp mit 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) geschlagen geben.

Die Partie begann mit einem Blitzstart der Gastgeber. Sie gingen früh mit 1:0 in Führung (3.). In der 17. Minute erhöhten sie in Überzahl. Doch nur 32 Sekunden später meldeten sich die Ostseestädter zurück. REC-Topscorer Keegan Dansereau verkürzte zum 1:2.

Teams agieren mit vollem Körpereinsatz

Beide Mannschaften lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sie mehrmals aneinander gerieten, sodass das Schirigespann mehrere Strafen aussprechen musste. In Überzahl erzielten die Sachsen im finalen Abschnitt das 3:1 (55.). Ein weiterer Dansereau-Treffer kurz vor dem Ende konnte die Niederlage nicht mehr verhindern (60.).

Für die Rostocker war es die zwölfte Pleite in Folge. Lenny Soccio wartet somit auch nach seinem dritten Einsatz als neuer REC-Coach weiter auf den ersten Erfolg. Am Sonntag starten die Hanseaten den nächsten Versuch. Dann empfangen sie den Herforder EV (19 Uhr).

REC: Strasen – Renke, Guran, Richter, Henderson, Kraus, Seckel, Pöpel – Voronov, Becker, Döring, Hahn, Dansereau, Siradze, Schröpfer, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Barry, Ledlin.