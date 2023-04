﻿European Goalball Grand Prix: RGC Hansa will vorne mitspielen

Am kommenden Wochenende will der RGC Hansa beim European Goalball-Grand-Prix vor heimischer Kulisse überzeugen. Influencer Mr. BlindLife hat sich als Gast angekündigt.

John Turloff will mit dem RGC Hansa beim European Goalball-Grand-Prix überzeugen.

Rostock. Es ist angerichtet! Von Freitag bis Sonntag findet in der Rostocker Ospa-Arena der European Goalball-Grand-Prix statt. In dem international besetzten Turnier will Gastgeberverein RGC Hansa ganz vorne mitspielen.

„Die Vorfreude ist riesig. Es ist schließlich keine Selbstverständlichkeit, dass die Teams über Ostern den weiten Weg auf sich nehmen und anreisen“, meint RGC-Coach Mario Turloff und blickt optimistisch voraus: „Wir hoffen, im Finale dabei zu sein.“

Im Modus „jeder gegen jeden“ werden sich die Hanseaten zunächst mit Blinde og Svagsynedes Idrætsforening (BSI) aus Dänemark, dem französischen Team CSAVH Lyon, Old Power aus Finnland und den beiden griechischen Mannschaften Ionas GC und Kleio Thessaloniki messen. Die beiden bestplatzierten Teams treten dann am Sonntag um 12.30 Uhr im Endspiel um den Titel an.

Spieltermine des RGC Hansa Freitag, 7. April 17 Uhr, RGC Hansa – Blinde og Svagsynedes Idrætsforening (BSI) Sonnabend, 8. April 11.50 Uhr, RGC Hansa – Ionas GC Athen15.20 Uhr, RGC Hansa – CSAVH Lyon18.50 Uhr, RGC Hansa – Kleio Thessaloniki Sonntag, 9. April 10.10 Uhr, RGC Hansa – Old Power12.30 Uhr, Finale

Influencer Mr. BlindLife als prominenter Gast

Neben einer kleinen Osterüberraschung dürfen sich die Zuschauer zudem über einen ganz besonderen Gast freuen. Influencer Erdin Ciplak, besser bekannt als Mr. BlindLife, hat sich angekündigt.

In seinen Videos auf Youtube und Tiktok thematisiert der 37-Jährige, der von Geburt an fast blind ist und nur rund zwei Prozent Sehkraft hat, das Thema Blindheit und Sehbehinderung auf eine lockere Art und Weise. Über hunderttausend Abonnenten verfolgen Ciplak, wie er regelmäßig über Hilfsmittel und Alltagsprobleme berichtet.

Influencer Erdin Ciplak treibt Vorverkauf an

„Unsere Spielerin Käthe Glasenapp hat mich vergangene Woche auf Mr. BlindLife aufmerksam gemacht. Ich kannte ihn vorher gar nicht“, gesteht der Trainer: „Wir haben ihn dann kontaktiert und zum Turnier eingeladen.“

Der 37-Jährige nahm die Einladung dankend an und sagte direkt für das gesamte Wochenende zu. „Seit der Bekanntgabe, dass er vor Ort sein wird, boomt der Vorverkauf“, meint Turloff begeistert.