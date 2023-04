﻿Ex-Hansa-Co-Trainer Ronny Thielemann mit FSV Zwickau im Abstiegskampf

Zwickau. Ronny Thielemann, der bis November 2022 als Co-Trainer beim FC Hansa Rostock arbeitete und jetzt Cheftrainer des FSV Zwickau ist, ist zuversichtlich, dass die Sachsen auch in der kommenden Saison noch in der dritten Fußball-Liga spielen werden. „Vom ersten Tag an hat mir die Mannschaft das Gefühl gegeben, dass sie total willig ist. Wir haben viele erfahrene Spieler in den Reihen, die Abstiegskampf kennen“, sagte der 49-Jährige in einem Interview mit dem „Kicker“.

Von seinen erfahrenen Spielern erwarte der frühere Profi von Hansa Rostock oder Energie Cottbus, „dass sie die Jungen an die Hand nehmen, wenn es darum geht, sich in den entscheidenden Situationen richtig zu verhalten, Ruhe zu bewahren und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren“. Dies sei momentan „extrem wichtig“, wie Thielemann, für den Zwickau die erste Station als Cheftrainer ist, betonte.

Als Spieler gehörte Ronny Thielemann 1999 für eine Saison zum Aufgebot des FC Hansa Rostock. © Quelle: Günther Dehn

Thielemann-Elf verspielt mehrfach klare Führungen

Die Sachsen rangieren aktuell auf Tabellenplatz 18. Seitdem Thielemann das Trainer-Amt Ende Februar übernommen und die Nachfolge von Joe Enochs angetreten hat, stehen bei den Sachsen vier Niederlagen, drei Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Zuletzt vergab der FSV zweimal eine vielversprechende 2:0-Führung und musste sich gegen SV Wehen Wiesbaden mit 3:4 geschlagen geben, während es am Ostersonntag gegen den 1. FC Saarbrücken am Ende nur für ein 2:2 reichte.

„Momentan erstellen wir Schattenlisten mit Spielern, die sowohl für die 3. Liga als auch für die Regionalliga interessant sein könnten“, sagte Thielemann, der durch die Vakanz auf der Position des Sportdirektors stärker in die Kaderplanung der kommenden Saison eingebunden ist. „Die schlanken Strukturen machen es möglich, sich auf kurzem Dienstweg bestmöglich auszutauschen. Nächstes Jahr werden wir eine konkurrenzfähige Mannschaft haben“, sagte Thielemann.