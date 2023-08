﻿Ex-Hansa-Keeper Kevin Müller vor DFB-Pokalpartie: „RFC-Spieler haben eine einmalige Chance“

Der gebürtige Rostocker trifft am Sonntag mit dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim auf den Pokaldebütanten Rostocker FC. Er verfolgt den Sport in der Hansestadt noch und bedauert, dass viele Landespokalsieger den Verein vom Damerower Weg verlassen haben. Das sorgt auch bei Heidenheims Trainer Frank Schmidt für Verwunderung.

Rostock/Heidenheim. Wenn der Oberligist Rostocker FC am kommenden Sonntag (Anpfiff 13 Uhr, Ostseestadion, OZ-Liveticker ab 12.30 Uhr) in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim antritt, sind zahlreiche Architekten dieses wohl wichtigsten Vereinserfolges gar nicht auf dem Platz. 15 Abgänge plus Trainer Christiano Dinalo Adigo haben in der Sommerpause nach dem Gewinn des Landespokals, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt, den Verein verlassen.