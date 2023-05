﻿Hansa Rostock: Nicht alle Fans glaubten an den Klassenerhalt

Rostock. Ausgelassene Stimmung bei den Anhängern des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Im Saisonfinale hat sich der Koggenklub am Sonntag mit einem Erfolg gegen Eintracht Braunschweig in die Sommerpause verabschiedet. Bereits eine Woche zuvor beim Gastspiel gegen den 1. FC Nürnberg machten die Ostseestädter den Klassenerhalt perfekt.

Zwischenzeitlich sah es jedoch so aus, als könnten die Hanseaten ihr Saisonziel womöglich nicht erreichen. Die Rostocker steckten fünf Spieltage vor Saisonende noch im Tabellenkeller auf einem Abstiegsplatz fest. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach am Rande des Heimspiels gegen Braunschweig mit einigen Fans und befragte sie zu ihrem Saisonfazit.

Fan über Hansa Rostock: „Zwischenzeitlich fehlte der Biss“

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir den Klassenerhalt noch geschafft haben. Es sah eine ganze Zeit nicht danach aus“, meint Bernd Ziebarth. Er ist der Ansicht, dass sich das Team seit der Übernahme von Trainer Alois Schwartz wieder zusammengerissen hat.

Bernd Ziebarth (l.) besuchte gemeinsam mit seiner Tochter Ina das letzte Saisonspiel des FC Hansa Rostock. © Quelle: Ben Brümmer

„Zwischenzeitlich hat der Biss und der Zusammenhalt gefehlt. Es gab keine richtige Führungsperson. Am Ende haben sie das Unmögliche dann aber doch noch geschafft“, so der 63-Jährige, der gemeinsam mit seiner Tochter Ina Ziebarth ins Stadion gegangen war.

„Spieler haben ihr Ziel erreicht, das zählt“

Vor dem 2:0-Erfolg gegen Greuther Fürth Ende April, blieb der FC Hansa acht Spiele in Folge ohne Sieg. Marion Seegert aus Plau am See hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel Hoffnung, dass ihr Herzensverein dem Abstieg noch entkommen könnte. „Nach dem Alois Schwartz die Mannschaft übernommen hatte und drei Niederlagen nacheinander kassierte, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr an den Klassenerhalt geglaubt“ erinnert sich die 48-Jährige.

Marion Seegert aus Plau am See hat nicht mehr an den Klassenerhalt von Hansa Rostock geglaubt. © Quelle: Ben Brümmer

„Sie haben ihr Ziel aber erreicht. Das zählt. Es ist egal, welchen Platz sie am Ende in der Tabelle belegt haben.“

Hans-Joachim Bohnhoff: „Am Ende hat man gebangt“

Glücklich über den Ligaverbleib ist auch Hans-Joachim Bohnhoff. Der 60-Jährige war vor allem mit der ersten Saisonhälfte zufrieden. „Da haben sie top abgeliefert“, meint er.

Hans-Joachim Bohnhoff hat mit einem Leistungseinbruch in der zweiten Saisonhälfte gerechnet. © Quelle: Ben Brümmer

Dass die Ostseestädter in der zweiten Saisonhälfte eingebrochen sind, war für den ehemaligen Jugendfußballtrainer aus dem brandenburgischen Ludwigsfelde keine Überraschung. „Das ist schon vielen Mannschaften passiert. Am Ende hat man gebangt. Nachdem sie vier Siege in Folge geholt haben, war die Leistung der Mannschaft aber wieder stabil“, so Bohnhoff.

