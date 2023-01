﻿Hansa Rostock: Welcher Spieler im Trainingslager in der Türkei die meisten Pluspunkte sammelte

Nico Neidhart ist derzeit der Musterschüler von Trainer Patrick Glöckner. Der Verteidiger des FC Hansa Rostock hat eine teaminterne Punktewertung im elftägigen Vorbereitungscamp in der Türkei gewonnen. Wer in Belek sonst noch überzeugte und wer sich nicht nachdrücklich empfehlen konnte.

Rostock. Am Ende des elftägigen Türkei-Camps wurde bei Hansa ein Strich gezogen und der Profi ermittelt, der in Belek am besten performt hat. Für Beobachter wenig überraschend: Nico Neidhart lag nach drei Testspielen und intensiven Einheiten in einer internen Punktewertung vorn und verdiente sich damit einen von Chefcoach Patrick Glöckner ausgelobten trainingsfreien Tag. Der Verteidiger war nicht der Einzige, der in der Türkei Pluspunkte sammelte. Andere konnten sich dagegen nicht nachdrücklich empfehlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lag es auch daran, dass er seit einer Nasen-OP im November wieder frei durchatmen kann? Nico Neidhart überzeugte in Belek vom ersten bis zum letzten Tag mit Engagement und Spielfreude, hat damit seinen Anspruch auf einen Stammplatz in der Abwehrkette untermauert und gehört zu den „sechs, sieben Spielern“, die sich laut Glöckner in den Vordergrund gespielt haben. Bei einer Regenerationseinheit hinterließ Neidhart auch als Schwimmer den stärksten Eindruck.

Testspiel FC Hansa Rostock gegen CSKA 1948 Sofia in der Türkei: Nico Neidhart klärt vor Torhüter Markus Kolke. © Quelle: Lutz Bongarts

Der Trainer erklärt die Kriterien für die Wertung: „Es ging darum, dass wir in jedem Training gewisse Intensitäten haben und diese belohnen: Geschwindigkeit, wie viele Sprints hat jemand im Trainingslager gemacht, Laufdistanz, aber auch das schönste Tor.“ Außerdem wurden „weiche“ Faktoren wie das Verhalten innerhalb der Mannschaft und Fairplay bewertet. Kurzum: „Alles, was du brauchst, um als Team maximale Leistung zu bringen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier Tore: Verhoek traf in allen Testspielen

Was Hansa in der zweiten Saisonhälfte dringend braucht, sind Tore. In Belek tat sich Routinier John Verhoek besonders hervor. Der 33-jährige Niederländer hat nach seiner Knöchelverletzung körperlich aufgeholt und trifft auch wieder: In allen drei Testspielen netzte der Stürmer ein und nährt mit seinen insgesamt vier Treffern die Hoffnung, dass die Liga-Torflaute (nur ein Hinrundentreffer) enden könnte.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte in Belek auch Rick van Drongelen. Der Innenverteidiger gefiel mit Präsenz, Zweikampfstärke und viel Kommunikation auf dem Platz. Die Leihgabe von Union Berlin (bis Saisonende) dürfte Glöckners neuer Abwehrchef sein.

So geht es für Hansa in dieser Woche weiter Die Hansa-Profis können nach dem Türkei-Camp zwei Tage verschnaufen. Montag und Dienstag sind frei, Mittwochnachmittag bittet Chefcoach Patrick Glöckner die Mannschaft wieder auf den Trainingsplatz. Am Sonntagabend um kurz vor halb zehn war der Hansa-Tross nach der Landung in Hamburg mit zwei Bussen am Ostseestadion eingetroffen. Der abschließende Test vor dem Rückrundenstart in Heidenheim (28.1.) steht am Sonnabend in Polen an. In zwei Spielen über jeweils 90 Minuten trifft Hansa auf den polnischen Meister Lech Posen.

Auch an Haris Duljevic kommt auf der offensiven linken Seite derzeit wohl keiner vorbei. Auch wenn nicht alles klappt, was der bosnische Dribbler versucht – seine Kreativität tut dem Hansa-Spiel gut. In Belek hat der in der Liga in 33 Spielen für Rostock noch immer torlose Offensivmann zudem nachgewiesen, dass er auch treffen kann. Gegen Cracovia (6:0) und Fürth (4:1) war Duljevic erfolgreich.

Trainer, wir sind auch noch da!

Trainer, ich bin auch noch da! Nach diesem Motto riefen sich Kevin Schumacher und John Patrick Strauß bei Glöckner in Erinnerung. Schumacher bewies nicht nur mit seinen beiden Toren gegen Cracovia und Fürth, dass er auch in der Vierer- oder Fünferkette einen guten Job machen kann. Strauß zeigte nach einer für ihn total enttäuschenden Hinrunde, warum Hansa ihn im Sommer aus Aue an die Küste holte. Mit Engagement, Dynamik und Tempo hat er den Anschluss geschafft und ist jetzt näher dran als im vergangenen Jahr. Auf der rechten Abwehrseite ist der erfahrene Zweitligaspieler (über 100 Einsätze) nicht erste Wahl, er kann aber eine gute Option sein. Sein Fehler gegen Sofia (1:2), der zum Ausgleich führte, trübte den guten Gesamteindruck etwas.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sind derzeit weit weg von einem Stammplatz

Coach Glöckner war in Belek zwar mit den Leistungen aller „grundsätzlich zufrieden“, doch die Tage in der Türkei haben gezeigt: Einige Profis konnten keinen Boden gutmachen und sind knapp zwei Wochen vor dem Rückrundenauftakt beim Tabellendritten 1. FC Heidenheim (28. Januar) weit weg von einem Platz in der Stammformation.

Lesen Sie auch

Elf Tore in drei Spielen sind ein sehr guter Wert. Sie verteilten sich auf sechs Schützen (Verhoek, Duljevic, Schumacher, Fröling, Pröger, Martens). Stürmer Lukas Hinterseer ging leer aus und konnte auch sonst keine nennenswerten Akzente setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Verspätung reiste Sebastien Thill (Nasenbeinbruch) in Belek an und verpasste die Spiele gegen Cracovia und Fürth. Im abschließenden Test gegen Sofia spielte er die zweite Halbzeit und blieb blass. Der Luxemburger ist in der Hinrunde nicht in der 2. Liga angekommen. Ob er es in der Rückrunden schafft, zur erhofften Verstärkung für Hansa zu werden, ist fraglich.