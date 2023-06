﻿Darum heuert Ex-Hansa-Coach Härtel als Trainer bei Eintracht Braunschweig an

Braunschweig/Rostock. Der neue Trainer Jens Härtel ist überzeugt, dass er die sportlichen Ziele mit Eintracht Braunschweig erreichen wird. Der frühere Coach von Hansa Rostock nannte vor allem die Tradition des Klubs als Beweggrund, die Nachfolge von Michael Schiele bei den Niedersachsen anzutreten.

„Es gibt viele Sachen, die ich mit der Eintracht verbinde. Was hier für eine Wucht hinter diesem Verein steht und in diesem Stadion entfacht werden kann, hat mich schon als junger Trainer beeindruckt und fasziniert“, sagte Härtel bei seiner Vorstellung am Montag. „Ich freue mich, Teil von Eintracht Braunschweig und damit eines besonderen Traditionsvereins zu werden.“

Einen Tag zuvor hatten die Braunschweiger die Verpflichtung von Härtel bekannt gegeben. Härtel führte 2018 den 1. FC Magdeburg und 2021 den FC Hansa Rostock in die 2. Liga. Während er in Magdeburg schon nach zwölf Zweitliga-Spieltagen wieder gehen musste, schaffte er mit den Rostockern – genau wie Schiele zuletzt in Braunschweig – als Aufsteiger im ersten Jahr den Klassenerhalt. Die Trennung vom FC Hansa erfolgte fast vier Jahre nach Amtsantritt im November 2022. Weder in Rostock noch in Magdeburg wurde es nach Härtels Weggang sportlich besser.

Härtel hospitierte bei mehreren Bundesligisten

Nach seiner Beurlaubung beim FCH nahm sich der gebürtige Sachse eine mehrwöchige Auszeit vom Fußball, reiste bis nach Neuseeland. Zu Jahresbeginn hospitierte er gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Robert Klauß (zuletzt 1. FC Nürnberg) im Trainingslager des Bundesligisten 1. FC Union Berlin im spanischen Campoamor beim Schweizer Kultcoach Urs Fischer. Bei RB Leipzig, wo Härtel 2013/14 die U 19 trainierte, schaute er im Mai ebenfalls beim Training vorbei.

Ex-Hansa-Coach Jens Härtel (l.) hospitierte im Mai bei Bundesligist und DFB-Pokalsieger RB Leipzig. © Quelle: Roger Petzsche/IMAGO

Eintracht Braunschweig wird seine dritte Station im Männerprofibereich. „Es hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass Jens Härtel von seiner Herangehensweise, seiner inhaltlichen Arbeit und sportlichen Ausrichtung sehr gut zu uns passt“, sagte der Braunschweiger Sportgeschäftsführer und frühere Hansa-Aufstiegstrainer Peter Vollmann. Und er fügte einen für das Verständnis der vergangenen Tage wichtigen Satz hinzu: Härtel bringe „die Erfahrung und die nötige Klarheit an der Seitenlinie mit, um uns sportlich weiterzuentwickeln“.

Härtels Vorgänger Schiele fehlte die nötige Ruhe und Klarheit

Sein Vorgänger Schiele erfüllte zwar mit dem Zweitligaaufstieg 2022 und dem Klassenerhalt 2023 alle sportlichen Ziele bei der Eintracht. Sein Vertrag mit den Niedersachsen war aufgrund der erfolgreichen Bilanz sogar erst im Januar bis 2025 verlängert worden. Doch Teile des Aufsichtsrats hielten dem 45-Jährigen vor, keine Ruhe und ebenjene Klarheit im Abstiegskampf auszustrahlen. Der sportlich folgenlose, aber dennoch auffällige Einbruch der Mannschaft in den letzten Saisonspielen gab den Ausschlag zu der Trennung.

„Wenn man Saisonziele erreicht, ist so eine Entscheidung sicherlich unpopulär. Trotzdem müssen diese Entscheidungen getroffen werden“, sagte Vollmann zu Schieles Abschied. Er will nun zusammen mit Härtel und dem neuen Sportdirektor Benjamin Kessel eine Mannschaft zusammenstellen, die sich weiter in der 2. Liga etabliert. „Die Kaderplanung läuft seit dem Tag des Klassenerhalts. Jens ist da natürlich auch im Thema“, sagte Vollmann. Wichtige Spieler wie Immanuel Pherai und Filip Benkovic dürften nur schwer zu halten sein.

Johan Gómez wechselt zur neuen Saison zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig. © Quelle: Robert Michael/dpa

Gómez wechselt aus Zwickau nach Braunschweig

Erster Neuzugang ist seit Dienstag der Offensivspieler Johan Gómez vom Drittligaabsteiger FSV Zwickau. Der 21 Jahre alte US-Amerikaner erhält beim Zweitligisten einen Zweijahresvertrag.

In der vergangenen Saison kam Gómez in 35 Ligapartien zum Einsatz, in denen er für Zwickau sechs Treffer erzielte. Peter Vollmann: „Johan hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut entwickelt und soll bei uns den nächsten Schritt machen.“

OZ