﻿Neun Ausfälle gegen Kaiserslautern: Wer bei Hansa Rostock jetzt gefordert ist

Im Heimspiel am Freitagabend gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern drohen dem FC Hansa Rostock wegen Sperren und Verletzungen zahlreiche Ausfälle. Trainer Jens Härtel bastelt an einer schlagkräftigen Elf und setzt dabei möglicherweise auf einen Profi, der in Rostock zuletzt keine Rolle spielte. Ein Überblick über die Lage und aussichtsreiche Kandidaten.

Rostock. Kein Fußball-Zweitligist ist personell üppiger ausgestattet als der FC Hansa. 31 Spieler stehen bei den Rostockern unter Vertrag, so viele Profis leistet sich im Unterhaus nur noch der Karlsruher SC.

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 18.30 Uhr) dürfte das große Personalangebot Trainer Jens Härtel relativ ruhig schlafen lassen. Weil bis zu neun Ausfälle drohen, könnte gegen die Roten Teufel die Stunde der zweiten Reihe schlagen und Spieler zum Einsatz kommen, die bisher kaum eine oder gar keine Rolle gespielt haben.

Mittelfeldmann Rhein steht vor dem Comeback

So ist die Lage: Stand Dienstag sind neun Hansa-Profis nicht spielfähig. Gegen Aufsteiger Kaiserslautern auf keinen Fall dabei: die gesperrten John Verhoek (Gelb-Rot), Lukas Fröde, Svante Ingelsson und Ryan Malone (jeweils fünfte Gelbe Karte).

Für Härtel ein Ärgernis, er findet, dass die Schiedsrichter generell zu schnell den Gelben Karton zücken. „Das ufert aus meiner Sicht ein bisschen aus, das gab es früher nicht“, meinte er zur Kartenflut von Fürth.

Zu den vier Gesperrten kommen mit Anderson Lucoqui, Nico Neidhart, Damian Roßbach, Lukas Scherff und Pascal Breier fünf verletzte Spieler. Alle fehlen in dieser Woche auf dem Trainingsplatz.

Erfreulich: Mittelfeldmann Simon Rhein mischt im Mannschaftstraining weiter munter mit und steht nach fast zweimonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback.

Lucoqui mit starker Gehirnerschütterung raus

Lucoqui, der im Spiel gegen Fürth (2:2) beim Zusammenprall mit Neidhart eine starke Gehirnerschütterung erlitten hat, wird gegen den FCK auf jeden Fall passen müssen. Auch Breier (Rückenprobleme) fällt definitiv aus. Ein Einsatz von Neidhart ist ebenfalls äußerst unwahrscheinlich, der Rechtsverteidiger hat eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. „Es geht Tag für Tag ein Stück weit besser. Ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann“, sagt Neidhart, dessen genähte Stirnwunde durch ein großes Pflaster geschützt wird.

Auch Roßbach (Oberschenkel) und Scherff (Hüftbeuger) sind für das Flutlichtspiel gegen die Pfälzer keine Option. Beide haben einen Muskelfaserriss erlitten, das teilte Hansa am Nachmittag mit.

Diese Alternativen hat Härtel: Weil drei Innenverteidiger (Malone, Roßbach, Fröde) fehlen, rückt plötzlich ein Spieler in den Fokus, der bei Härtel seit langem keine Rolle mehr spielt: Thomas Meißner. Der 1,91-Meter-Mann hatte seinen letzten Startelf-Einsatz in der vergangenen Spielzeit am 8. April in Düsseldorf (0:3). In dieser Saison gehörte der Innenverteidiger fünf Mal zum Spieltagskader und kam nur gegen den HSV (1:0) und Düsseldorf (1:3) zu Kurzeinsätzen. Beim Trainingsspiel am Dienstag stand Meißner in einer vermeintlichen Startelf und spielte im Zentrum der Dreierkette. Diesen Part übernahm zeitweise auch Frederic Ananou.

Neuzugang Strauß ist weiter hinten dran

Obwohl mit Lucoqui, Neidhart und Scherff drei Außenverteidiger ausfallen, bleibt John-Patrick Strauß (bisher zwei Einsatzminuten) offenbar weiter hinten dran. Der Neuzugang aus Aue, 105-maliger Zweitligaspieler und gelernter Rechtsverteidiger, stand bei der Vormittagseinheit im vermeintlichen B-Team – zusammen mit den vier Gesperrten und den Nachwuchsspielern.

Ebenfalls im „Team Weiß“: Dong-gyeong Lee und Sebastien Thill, während Haris Duljevic (letzter Liga-Einsatz Ende August beim 0:2 in Karlsruhe) im offensiven Mittelfeld der „A-Elf“ mitmischen durfte.

Auch vorne sucht Härtel nach der Ampelkarte für Verhoek nach einer schlagkräftigen Lösung. Obwohl Hansas Topschütze der vergangenen Saison (17 Treffer) bisher nur ein Mal getroffen hat, betont Härtel den Wert des Routiniers für das Spiel der Rostocker, zuletzt in Fürth. Bis zur Ampelkarte habe Verhoek ein gutes Spiel gemacht, so der Coach: „Er hat die Dinge gut umgesetzt: Pressing, Bälle festmachen und verlängern.“

Hinterseer macht wohl den Verhoek

Diese Aufgaben dürfte gegen Aufsteiger Kaiserslautern als zentraler Stürmer Lukas Hinterseer übernehmen. An der Seite des routinierten Österreichers (bisher ein Saisontor) könnte Nils Fröling eine weitere Startelf-Chance bekommen. Es wäre die zweite für den Schweden nach dem Paderborn-Spiel (0:3). In Hansas Offensive gesetzt ist Kai Pröger.

Hansas mögliche Startelf bei neun Ausfällen: Kolke – Ananou, Meißner, van Drongelen – Schröter, Rhein, Dressel, Schumacher – Pröger, Fröling – Hinterseer.