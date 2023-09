2. Fußball-Bundesliga

Eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und das Premierentor von Junior Brumado reichte dem FC Hansa Rostock in Kaiserslautern nicht: Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz kassierte auf dem Betzenberg die dritte Niederlage am Stück. Vor allem in der Defensive gab es eklatante Schwächen.

