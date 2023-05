Hansa Rostock: OZ verlost 2 x 2 VIP-Tickets für Partie gegen Eintracht Braunschweig

Kostenfrei bis 13:26 Uhr lesen

Autos, Sperrmüll, Müllcontainer

Eine Serie von Brandstiftungen hält derzeit die Polizei und Feuerwehr im Rostocker Nordwesten in Atem. Immer wieder mussten sie in den vergangenen Wochen zu Einsätzen im Bereich Dierkow und Toitenwinkel ausrücken. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden gleich zwei Feuer gelegt.