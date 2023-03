﻿Hansa Rostock: So liefen die Länderspiele für die FCH-Profis

Rostock. Am Wochenende ruhte der Ball in der 2. Fußball-Bundesliga. Während der Punktspielpause befanden sich mit Sébastien Thill, Haris Duljevic und John-Patrick Strauß drei Profis des FC Hansa Rostock auf Länderspielreise.

Mittelfeldspieler Thill absolvierte mit der luxemburgischen Auswahl zwei Spiele in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Dabei kam er zu zwei Kurzeinsätzen. Am Donnerstag beim 0:0 gegen die Slowakei, wurde er in der 84. Minute eingewechselt. Drei Tage später, am Sonntag bei der deutlichen 0:6-Klatsche gegen Portugal, kam der 29-Jährige in der 82. Minute in die Partie.

Duljevic traf in der gleichen Quali-Gruppe J mit Bosnien-Herzegowina am Donnerstag auf Island (3:0) und am Sonntag auf die Slowakei (0:2). Auf Einsatzminuten hoffte der 29-jährige Offensivspieler dabei vergeblich. In beiden Begegnungen musste er über die volle Dauer auf der Bank Platz nehmen.

Strauß ist in philippinischer Auswahl gesetzt

John-Patrick Strauß absolvierte mit der Auswahl der Philippinen ein zweiteiliges Trainingscamp in Kuwait und Katar. Dabei standen zwei Testspiele auf dem Programm, in denen er jeweils 90 Minuten spielte. Am Freitag unterlagen die Filipinos mit 0:2 gegen Kuwait. Am Dienstag folgte eine 0:4-Schlappe gegen Jordanien. Der 27-jährige Verteidiger kam in beiden Duellen auf ungewohnter Position im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.