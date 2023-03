Hansa Rostock: So reagiert das Netz auf das Aus von Patrick Glöckner

Alle Nationalspieler im Training: DFB-Vorbereitung auf Peru nimmt an Fahrt auf

Mit allen 20 Feldspielern sowie den drei Torhütern hat Bundestrainer Hansi Flick am Dienstagvormittag die Vorbereitung auf das erste Länderspiel nach der verkorksten WM in Katar intensiviert. Das DFB-Team trifft an diesem Samstag auf Peru.