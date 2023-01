﻿FC Hansa Rostock: So sieht ein Tag von Physiotherapeut Möller im Trainingslager aus

Für Marcel Möller ist es etwas Besonderes für den FC Hansa Rostock zu arbeiten. Seit vergangenen Sommer arbeitet er für den Zweitligisten. Im Trainingslager in der Türkei spricht der Physiotherapeut darüber, welche Aufgaben an einem Tag auf ihn zukommen.

Belek. Früher als für die meisten Spieler des FC Hansa Rostock beginnt für Marcel Möller der Tag im Trainingslager. Kurz vor 6 Uhr klingelt beim Physiotherapeuten des Fußball-Zweitligisten der Wecker. Bevor es ab 7 Uhr im türkischen Belek Frühstück gibt, macht Möller noch etwas Sport. Dazu nutzt er den Fitnessraum des Mannschaftshotels im Gloria-Golf-Resort.

„Wir Physios gehen relativ früh essen, um für die Spieler vor dem ersten Training möglichst früh da zu sein“, erzählt Möller. Er gehört bei den Hanseaten mit Tobias Hamann und Frank Scheller zum Physiotherapeuten-Team, das auch komplett mit nach Belek gereist ist. Zu dem Trio ist Möller erst vor einem halben Jahr gestoßen. Der Rostocker hatte zuvor für den Volleyball-Erstligisten SSC Palmberg Schwerin gearbeitet.

Hansa Rostock: Möller musste Kolke auf dem Platz behandeln

Bevor das Training an der Türkischen Riviera um 9.30 Uhr beginnt, können sich die Rostocker Kicker noch Behandlungen bei den Physios abholen. Die angeschlagenen Spieler werden getaped oder kleinere Verletzungen noch einmal gezielt behandelt. Die Hansa-Profis sollen hundertprozentig fit in die erste Einheit gehen.

Trainingslager in der Türkei: Physiotherapeut Marcel Möller behandelt Hansa-Spieler Morris Schröter während einer Trainingseinheit. © Quelle: Lutz Bongarts

Im Training steht Möller dann am Spielfeldrand und beobachtet das Geschehen. Am vergangenen Sonntag musste er auch eingreifen. Kapitän Markus Kolke verletzte sich nach einem unglücklichen Aufprall leicht an der Rippe. Möller behandelte den Schlussmann. Kolke musste die Einheit abbrechen, konnte nach zwei Tagen Pause aber wieder voll einsteigen.

Wegen Verletzungen: Handballer-Laufbahn auf Eis gelegt

Voll da sein, muss Möller auch in der Pause zwischen der Vormittags- und Nachmittags-Einheit. Zu ihm können die Spieler für weitere Behandlungen kommen. „Oder sie nutzen die Erholungszeit und machen einen Mittagsschlaf“, schildert der 28-Jährige. Danach steigt um 15.30 Uhr das zweite Training das Tages.

Täglich bei den Profis zu sein und für den FC Hansa zugleich zu arbeiten, ist etwas Besonderes für Möller. Er ist in Rostock aufgewachsen und begeisterte sich früh für Handball. Das Nordlicht hatte Talent und ging mit nur zwölf Jahren auf das Sportgymnasium in Schwerin. Später wechselte Möller zurück nach Rostock und spielte für den HC Empor im Nachwuchs. Mehrere Verletzungen verhinderten eine längere Laufbahn des ehemaligen Leistungssportlers.

Trainingslager Hansa: Möllers lange Arbeitstage in Belek

„Ich wollte trotzdem beim Sport bleiben und habe deswegen die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht“, sagt der Mann, der nach seinem Abschluss zunächst in einem Rehazentrum anfing. Anschließend bot sich für Möller die Gelegenheit für den SSC Palmberg Schwerin zu arbeiten. Trainer Felix Koslowski nahm ihn auch mit zur deutschen Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft.

Seit Juli 2022 ist Möller beim FC Hansa angestellt. Im Trainingslager in Belek ist der Physiotherapeut für die Zweitliga-Akteure auch noch lange nach dem Nachmittagstraining da. „Mein Arbeitstag geht ungefähr von 8 bis 23 Uhr“, berichtet Möller, der sich mit Athletiktrainer Björn Bornholdt auch über die Ernährung der Profis im Mannschaftshotel abstimmt. „Da geht es darum, wie die Spieler sich am besten vor und nach dem Training ernähren sollen, um die Regeneration zwischen den Einheiten möglichst schnell anzukurbeln.“

Erholung für sich selber holt sich Möller in Belek nach dem Feierabend beim Schlafen. Immerhin wartet auf ihn schon wieder neuer Tag mit vielen Behandlungen.