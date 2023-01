﻿Hansa Rostock U 23: Niederlage bei Generalprobe gegen BFC Dynamo

London-Derby: Arsenal nutzt Lloris-Patzer gegen Spurs und baut Tabellenführung aus

Der FC Arsenal marschiert in der Premier League weiter in Richtung erster Meistertitel seit 2004. Die „Gunners“ gewannen am Sonntag das Nord-London-Derby bei Tottenham Hotspur und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Punkte aus.