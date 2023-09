﻿Hansa Rostock: U 23 steht gegen FC Eilenburg unter Zugzwang

Rostock. Verlieren verboten, heißt es für die U 23 des FC Hansa Rostock. Die Talente des Koggenklubs stehen im Heimspiel der Fußball-Regionalliga Nordost gegen den FC Eilenburg (16. Platz/6 Punkte) unter Zugzwang. Die Rostocker (17./4) liegen direkt hinter dem Mitaufsteiger. Hansa-Coach Kevin Rodewald betont zuletzt, dass seine Mannschaft punkten müsse, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss zu den Sachsen zu verlieren.

Hansa II hat die zweitmeisten Gegentore kassiert

Hansas Zweitliga-Reserve steckt derzeit in einer schwierigen Phase. Sechs Spiele in Folge ohne Sieg, davon zuletzt drei Niederlagen lassen die Rostocker nachdenklich machen. In vielen Partien agierten sie auf Augenhöhe, doch verursachen durch zu viele individuelle Fehler zu viele Gegentore. Die Ostseestädter (18 Gegentore) stellen derzeit ligaweit nach den FSV Luckenwalde (19) die zweitschlechteste Abwehr.

Bei Hansa-TV verdeutlichte Louis Köster kürzlich nach der 2:4-Niederlage beim ZFC Meuselwitz, dass man jetzt das Ruder herumreißen müsse. Doch so leicht wird es gegen die Eilenburger nicht. Die Gäste blieben zwar die ersten vier Partien ohne Punkt, doch sammelten in den vier Spielen danach ihre sechs Zähler (ein Sieg, drei Remis). „Gegen Eilenburg wird es schwer genug für. Die haben zuletzt 0:0 gegen Erfurt gespielt und werden mit einer Euphorie kommen“, vermutet Rodewald und wird sein Team dementsprechend einschwören.

