﻿Hansa Rostock und Ex-Coach Patrick Glöckner lösen Vertrag vorzeitig auf

Rostock. Patrick Glöckner steht nicht mehr auf der Gehaltsliste des FC Hansa Rostock. Der 46-Jährige und der Fußball-Zweitligist haben den noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrag „im gegenseitigen Einvernehmen“ aufgelöst. Das teilten die Rostocker am Dienstagnachmittag (26. September) mit.

Hansa Rostock: Magere Bilanz wird Glöckner zum Verhängnis

Glöckner heuerte im November 2022 beim Koggenclub an, nachdem der langjährige Trainer Jens Härtel entlassen worden war. Er unterschrieb bis Saisonende. Allerdings musste der gebürtige Bonner nach nur fünf Monaten wieder gehen. Hansa stellte Glöckner nach nur zwei Siegen in zehn Spielen Ende März frei.

Durch den Rostocker Klassenverbleib im Sommer, der mit dem jetzigen Coach Alois Schwartz gelang, verlängerte sich Glöckners Kontakt allerdings um ein weiteres Jahr. Nach der nun vorzeitigen Auflösung dürfte er noch eine Abfindung erhalten. Rostocks Vorstandsboss Robert Marien sprach von „kooperativen und konstruktiven“ Gesprächen mit dem Ex-Profi. Es wäre „eine für beide Seiten akzeptable Regelung gefunden“ worden.

Mit dem Vertragsende bringt sich Patrick Glöckner wohlmöglich für ein neues Engagement in Stellung. In dieser Saison gab es in den ersten drei Profi-Ligen bislang nur beim MSV Duisburg eine Trainer-Entlassung. Bei den noch sieglosen Zebras musste Torsten Ziegner nach sechs Spieltagen seinen Hut nehmen.

