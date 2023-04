Am Sonntag, 9. April, traf der FC Hansa Rostock zum Heimspiel auf Holstein Kiel. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet hier mit einem Ticker von der Partie und aus dem Umfeld des Ostseestadions.

Hansa Rostock spielt am Ostersonntag im Ostseestadion gegen Holstein Kiel.

Hansa Rostock verliert auch gegen Holstein Kiel: Was sagen die Fans?

Rostock. Am Sonntag hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock den Ligarivalen Holstein Kiel empfangen. Anpfiff im Ostsee-Derby war um 13.30 Uhr. Bereits ab 12 Uhr berichtete die OSTSEE-ZEITUNG mit einem Ticker von der Partie und aus dem Umfeld des Ostseestadions.

Der abstiegsbedrohte Koggenklub (17. Platz/25 Punkte) feierte Mitte September 2022 den letzten Heimsieg (3:1 gegen 1. FC Magdeburg). Zudem hatten die Rostocker zuletzt zweimal deutlich das Nachsehen. Aber auch den Kieler Störchen (10./34) fehlt vor dem Aufeinandertreffen die Durchschlagskraft. Sie warteten nun schon seit fünf Ligapartien auf einen Sieg.

Trotz der aktuellen Durststrecke waren am Wochenende wieder unzählige FCH-Anhänger in das Ostseestadion geströmt. Bereits Stunden vor dem Anpfiff stimmten sich zahlreiche Fans gemeinsam in der Stadt auf das Spiel ein.

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1-Unentschieden. Fabian Reese brachte die Kieler im ersten Durchgang durch einen verwandelten Handelfmeter in Führung (28.). Kurz vor dem Abpfiff netzte Lukas Hinterseer für die Rostocker zum Ausgleich ein (88.). Im Rückspiel will der FC Hansa als Sieger vom Platz gehen.