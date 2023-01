Am Sonnabend steht für den FC Hansa Rostock auswärts das letzte Testspiel der Vorbereitung an. Gegner Lech Posen ist noch international vertreten. FCH-Verteidiger Damian Roßbach äußert seine Ambitionen für die Rückrunde.

Rostock. Die Zeit bis zum Rückrundenstart schreitet für den FC Hansa Rostock immer weiter voran. Eine Woche bleibt dem Fußball-Zweitligisten noch bis zum Jahresauftakt am 28. Januar beim 1. FC Heidenheim. Die Generalprobe vor dem Duell an der Schwäbischen Alb steigt für die Rostocker am Sonnabend. Um 14 Uhr werden sie ihren letzten Test der Wintervorbereitung beim polnischen Erstligisten Lech Posen absolvieren.