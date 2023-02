﻿Neue Trainerstelle? Bei diesem Drittligisten wird Ex-Hansa-Coach Härtel als Nachfolger gehandelt

Nächtliche Arbeiten in Rostocker Ernst-Barlach-Straße: Dann wird gefällt

Während der Betriebsruhe der Straßenbahn sollen in der Ernst-Barlach-Straße in Rostock Bäume beschnitten werden. Grund dafür ist, dass die Äste der Bäume zu dicht an den Hausfassaden wachsen. Wann die Arbeiten stattfinden und was Anwohner beachten müssen.