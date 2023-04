﻿Höhndorf-Hammer reicht nicht aus: FSV Bentwisch bezwingt TSV Bützow

Nach drei sieglosen Partien meldet sich der FSV Bentwisch in der Fußball-Verbandsliga zurück und siegt auswärts gegen den TSV Bützow. Traumtor von TSV-Angreifer Leon Höhndorf.

Bützow. Erleichterung beim FSV Bentwisch: In der Fußball-Verbandsliga konnten die Kicker vom Rostocker Stadtrand am Mittwochabend im Nachholspiel beim TSV Bützow einen knappen 2:1 (0:0) -Erfolg einfahren.

Gegen das Tabellenschlusslicht starteten die FSV-Kicker mit Rückenwind in die Partie – das machte sich bemerkbar. Immer wieder kamen die Bentwischer gefährlich vor das Tor der Bützower. Mehrere Chancen blieben jedoch ungenutzt. Torlos ging es in die Pause.

Statistik TSV Bützow: A. Möller – Borgwart (79. De. Milbratz), Benduhn, Koß (75. Da. Milbratz), Werner, Bärmlich, Petersen, Ma. Bregulla, P. Möller, Sdunzik, Höhndorf. FSV Bentwisch: Gaedtke – Geers, Berndt, John (79. Bäther), T. Pergande, Freiherr von Schade, Thedran, Haufe (79. Ziehmens), Studier, Hurtig (65. Rodeck), Hermann. Tore: 0:1 Geers (65.), 1:1 Höhndorf (66.), 1:2 Berndt (75.). Schiedsrichter: Till Greve. Zuschauer: 74.

FSV Bentwisch belohnt sich nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Torchancen blieben zunächst aber aus. In der 65. Minute war es dann aber FSV-Kapitän Stefan Geers, der die Bentwischer jubeln ließ und mit 1:0 in Führung brachte. Nach einer Freistoß-Hereingabe stocherte er den Ball im Fünf-Meter-Raum über die Linie.

„Aus den fünf, sechs Großchancen im ersten Durchgang müssen wir mindestens ein Tor machen – gerade mit dem Rückenwind. Daher war es klar, dass es im zweiten Abschnitt echt schwer wird“, haderte FSV-Coach Anton Müller: „Wir konnten den Ball im zweiten Abschnitt dann aber deutlich besser laufen lassen und haben verdient das 1:0 gemacht.“

Leon Höhndorf bringt TSV Bützow per Traumtor zurück in das Spiel

Der Abstiegskandidat zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückstand und hatte eine prompte Antwort parat – und was für eine! In Tor-des-Monats-Marnier beförderte TSV-Angreifer Leon Höndorf den Ball direkt nach dem Anstoß aus dem Mittelkreis heraus in das FSV-Gehäuse (66.).

TSV-Angreifer Leon Bützow (am Ball), hier im Spiel gegen den FC Schönberg, traf gegen den FSV Bentwisch per Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1. © Quelle: Ulf Lange/Fußballfotografie

Doch auch die Bentwischer zeigten eine Reaktion. In der 75. Minute vollendete FSV-Torjäger Philipp Berndt nach einer Flanke von Markus Studier zum 2:1-Endstand. Für die Schwarz-Weißen war es der erste Erfolg nach drei Partien ohne Sieg.

„Das so ein Traumtor mit Rückenwind von der Mittellinie fällt, kann mal passieren. Kein Vorwurf an niemanden. Aber das wir dann gleich eine schnelle Antwort parat hatten, das 2:1 machen und danach noch Möglichkeiten hatten, das Ergebnis noch höher zu gestalten, war gut“, lobte Müller.

FSV-Trainer Anton Müller blickt positiv voraus

Im Großen und Ganzen war der 39-jährige Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Durchweg freue ich mich einfach, dass wir einen Dreier geholt haben. Jetzt können wir mit breiter Brust zu Hause den nächsten Gegner empfangen“, so der Ex-Profi.

Am Sonnabend empfangen die Bentwischer den FSV Kühlungsborn (14 Uhr). Bereits am Freitagabend ist der FC Förderkader René Schneider in Bützow zu Gast (19.30 Uhr).