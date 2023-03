﻿Klassenerhalt der Rostock Piranhas gesichert – Playdowns abgesetzt

Rostock. Erleichterung bei den Rostock Piranhas: Die Raubfische werden auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Eishockey-Oberliga Nord antreten können. Das gab der Verein am Mittwoch via Social Media bekannt.

In der laufenden Saison konnten die Ostseestädter bislang nur 39 Punkte aus 54 Spielen einfahren. In der Tabelle stehen sie auf dem vorletzten Platz. Lediglich der Krefelder EV (33 Zähler) schnitt noch schlechter ab.

Aufgrund der über einen langen Zeitraum desolaten Leistungen, hätten die Piranhas nach Beendigung der Hauptrunde in einer Playdown-Serie (Best-of-seven) gegen das Tabellenschlusslicht antreten müssen. Der Verlierer dieser Spielreihe wäre abgestiegen. Dazu kommt es nun aber nicht mehr. Da kein Regionalligist das Interesse an einem Oberliga-Aufstieg bekundet hat, werden die Playdowns abgesetzt. Darüber informierte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Hanseaten am Mittwochvormittag.

REC-Vorstand Tobias Mundt begrüßt DEB-Entschluss

„Wir hätten uns den Klassenerhalt gerne sportlich verdient und wären aufgrund der positiven Entwicklung des Teams zuversichtlich in diese Spiele gegangen“, meint REC-Präsident Tobias Mundt: „Die Entscheidung des DEB’s verschafft uns jedoch Planungssicherheit und spart dem Verein Kosten in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Von daher begrüßen wir diesen Entschluss.“

Die Auswärtspartie am Freitag bei den Halle Saale Bulls (20 Uhr) und das Heimspiel am Sonntag gegen die Hannover Indians (18 Uhr) sind somit die beiden letzten Auftritte der Piranhas in dieser Saison, vor der circa sechsmonatigen Spielpause.

Piranhas wollen sich positiv in die Pause verabschieden

„Für uns zählt jetzt, dass wir nach vier Siegen in den vergangenen fünf Heimspielen am Wochenende noch einmal alles für die Fans in dieser Stadt geben“, blickt Mundt voraus und ergänzt: „Nach dieser schwierigen Saison wollen wir positiv in den Sommer gehen – und ich bin sicher, dass unser Team dafür alles reinhauen wird.”

Aufgrund des zu erwartenden hohen Zuschauerandrang für die Begegnung gegen die Indians, empfehlen die Raubfische vorab Tickets online zu kaufen. Diese sind auf der REC-Website erhältlich.