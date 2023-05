﻿Kreisoberliga Warnow: Vereine und Verband hadern mit der Aufstiegsrelegation

Amateurfußball

Drei Staffelsieger, aber nur zwei Aufsteiger: In der Fußball-Kreisoberliga Warnow müssen die drei Spitzenreiter in einer Aufstiegsrelegation gegeneinander antreten. Die beiden Teams, die am besten abschneiden, steigen auf. Der Drittplatzierte muss in der Kreisoberliga bleiben. Diese Regelung sorgt bei den Vereinen und dem Kreisverband für Unmut.

