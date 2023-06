Sonnabend ab 13.45 Uhr im Liveticker: Landespokalfinale zwischen Einheit Ueckermünde und Rostocker FC

Ärztin im Porträt

Verena Kolbe ist stellvertretende Leiterin der Forensik am Institut für Rechtsmedizin in Rostock. In ihrem Job obduziert sie regelmäßig Tote, auch misshandelte Kinder untersucht die junge Mutter. Die 37-Jährige über ihren Arbeitsalltag, die Vereinbarkeit von Job und Familie und ihren härtesten Fall.