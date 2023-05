﻿Leidenschaft pur für Hansa Rostock: Wahl-Schweizerin fährt zu Auswärtsspielen

Rostock/Möhlin. Leidenschaft kennt keine Grenzen: Stefanie Müller ist großer Fan von Fußball-Zweitligist Hansa Rostock. Sie wohnt in Möhlin. Der Name klingt wie der eines Dorfs in Mecklenburg. Die 46-Jährige lebt aber mehr als 1000 Kilometer von der Ostsee entfernt – in der Schweiz. Dennoch ist die Verbindung zwischen ihr und ihrem Herzensverein ganz eng.

Die Hansa-Liebhaberin stammt aus Potsdam. Mit Fußball hatte sie zu der Zeit, als sie noch in Deutschland lebte, kaum Berührungspunkte. 2001 zog es sie in die Schweiz an den Rhein in die Nähe von Basel. Ein Freund von ihr nahm sie 2005 mit zu einem Spiel – FC Bayern gegen Hansa. Die Ostseestädter unterlagen mit 1:3. Mit der 46-Jährigen hatten sie aber eine Anhängerin dazugewonnen. „Seitdem schlägt mein Herz für Hansa. Ich bin ein verrückter Fan geworden“, meint die blondhaarige Frau.

Seit ihrem ersten Kontakt mit Hansa reist die gebürtige Brandenburgerin der Mannschaft hinterher. Sie erlebte Höhen und Tiefen, bestaunte Aufstiege, litt bei Abstiegen mit. Ihre Verbundenheit zum Verein hielt Rückschlägen stand. Positive Erinnerungen sind präsenter: „Eines meiner schönsten Erlebnisse hatte ich 2006 in Karlsruhe. Hansa lag zur Pause 0:3 zurück und hat am Ende noch 4:4 gespielt. Das war sensationell“, schwärmt Stefanie Müller fast 20 Jahre nach diesem Erlebnis.

Wahl-Schweizerin besucht drei bis vier Hansa-Spiele pro Saison

Ein weiteres Highlight erlebte sie in der aktuellen Saison. Beim Auswärtsspiel in Darmstadt checkte sie zufällig im gleichen Hotel wie das Rostocker Team ein. „Es war wie im Traum. Ich konnte mich mit den Spielern fotografieren lassen und Autogramme sammeln“, berichtet die 46-Jährige, deren Lieblingsspieler der Schwede Svante Ingelsson ist.

Wahl-Schweizerin Stefanie Müller beim FCH-Auswärtsspiel in Darmstadt. © Quelle: privat

Die Hansa-Infizierte, die Senioren in der Schweiz im Haushalt behilflich ist, reist pro Saison zu drei bis vier Spielen ihres Lieblingsklubs. „Partien am Sonnabend passen bei mir am besten. Freitags kann ich nicht frei machen. Bei Sonntagsspielen ist die Entfernung ausschlaggebend, denn die Arbeit ruft Montagmorgen sehr früh nach mir“, erklärte sie. Hansa-Partien, bei denen sie nicht live im Stadion dabei sein kann, verfolgt sie stets vor dem Fernseher.

Großer Traum: Einmal ein Hansa-Heimspiel besuchen

Auswärts ist die 46-Jährige oft im Fanblock zu Gast. Was auf ihrer To-do-Liste noch fehlt, ist der Besuch eines Hansa-Heimspiels. „Das habe ich einfach noch nicht geschafft. Die Entfernung ist zu groß“, hadert Stefanie Müller: „Und immer wenn ich Urlaub habe, ist Spielpause.“

Zumindest mit dem Ostseestadion konnte sie sich schon vertraut machen. „Ich habe mal eine Stadionführung mitgemacht.“ In der kommenden Zweitliga-Saison will sie dann aber unbedingt nach Rostock reisen und ihre Lieblinge spielen sehen. „Ich hoffe, dass es funktioniert. Es ist ein großer Traum von mir.“

Stefanie Müller bei einer Führung durch das Rostocker Ostseestadion. © Quelle: privat

Hansa Rostock verbindet – Freundschaften entstehen

Immer an der Seite von Stefanie Müller ist ihre Partnerin Jacqueline Ammon. „Ich habe sie da mit reingezogen, sie zum Hansa-Fan gemacht“, meint die 46-Jährige mit Stolz und einem Augenzwinkern. Bei ihren Stadionbesuchen konnten die beiden Freundschaften mit anderen Hanseaten knüpfen. „Bei einem Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern haben wir vor einigen Jahren eine Dreiergruppe aus der Nähe von Zarrentin kennengelernt. Bis heute stehen wir regelmäßig im Kontakt und treffen uns, wenn wir an der Ostsee Urlaub machen“, erzählt sie begeistert. Zuletzt trafen sie sich Ende April in Kaiserslautern – und bejubelten gemeinsam den 1:0-Sieg ihres FCH.

Der Zufall wollte es, dass die 46-Jährige auf dem Betzenberg einen anderen Hansa-Fan traf, der wie sie in der Schweiz lebt. Damals verpassten sie es, Telefonnummern auszutauschen. Ende April, beim jüngsten Gastspiel der Rostocker in der Pfalz, trafen sie sich dann unter mehr als 40 000 Zuschauern aber ungeplant wieder und blieben in Kontakt. Wenn die Ostseestädter kommende Woche (28. Mai) im letzten Saisonspiel auf Eintracht Braunschweig treffen, wollen sie das Zweitliga-Finale gemeinsam verfolgen und grillen.

Gerne würden Stefanie Müller und ihre Freundin Jacqueline Ammon am Sonntag zum Anfeuern nach Nürnberg reisen. Sie müssen passen – des Jobs wegen. Hansa wird auch ohne ihr Zutun in der Liga bleiben, glaubt die Wahl-Schweizerin. „Die Jungs haben es selbst in der Hand. Ich bin davon überzeugt, dass sie es schaffen.“

