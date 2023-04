Doppelschlag vor der Pause: Verfolgen Sie hier das Spiel Hansa Rostock gegen Holstein Kiel

Kostenfrei bis 15:12 Uhr lesen

Gastronomie

Eiscafé Bütow in Wismar: Was der neue Inhaber plant

Das Eiscafé am Lohberg in Wismar besteht seit mehr als 30 Jahren. Es ist nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen beliebt. Viele Gäste halten ihm seit Jahren die Treue. Was der neue Inhaber verändert und was er beibehalten hat.