﻿Jetzt im Liveticker: Bleibt es nach der Niederlage von Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC friedlich?

Schlittenhunde-Rennen Baltic Lights auf Usedom ist beendet

Am Sonntag waren die Prominenten beim Baltic Lights auf Usedom noch einmal gefordert. Organisator Till Demtrøder hat Musher und seine Gäste aus Film und Sport in die Baltic-Lights-Games geschickt. Dabei mussten sie verschiedene Prüfungen absolvieren. Bereits am Samstag jagten Huskys samt prominent besetzter Schlitten über den Strand zwischen Heringsdorf und Ahlbeck. Wir haben hier den Livestream gezeigt.