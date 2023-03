﻿Jetzt im Liveticker: Hansa Rostock mit Fehlstart – Karlsruher SC führt 2:0

„All you can eat“-Büffet im „Golden Bay“ in Rostock: Wer hier nicht aufisst, muss Strafe zahlen

In vielen Restaurants in Rostock gibt es Büfetts, an denen man sich für einen Festpreis so oft bedienen kann, wie man will. Dieses „All you can eat“ artet allerdings oft aus: Essen wandert vom überfüllten Teller in den Müll. Das „Golden Bay“ auf der Holzhalbinsel steuert mit einer ungewöhnlichen Aktion dagegen – und ist damit erfolgreich.