Am Samstag ab 13 Uhr live: Hansa Rostock im Testspiel gegen CSKA Sofia

Belek. Das Trainingslager des FC Hansa Rostock im türkischen Belek befindet sich auf den Zielgeraden. Der Fußball-Zweitligist wird am Sonnabend zum Abschluss gegen den bulgarischen Erstligisten CSKA Sofia testen. Die Partie wird um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr in Deutschland) angepfiffen.

Gegner CSKA Sofia ist aktuell Tabellendritter der efbet-Liga, der höchsten Spielklasse in Bulgarien. Der Verein wurde im 1. Juli 2016 gegründet, nachdem der Rekordmeister ZSKA Sofia in finanzielle Schieflage geraten war und keine Einigung über eine Neugründung erzielt werden konnte. Seit 2020 spielt CSKA in der 1. Liga.

Nach den beiden Vergleichen gegen KS Cracovia (6:0) und Greuther Fürth (4:1) ist Sofia der letzte Testgegner der Hanseaten in Belek. Die OSTSEE-ZEITUNG wird mit einem Liveticker von der Begegnungen berichten.