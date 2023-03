In der NOFV-Oberliga Nord treffen am Freitagabend ab 19.30 Uhr der FC Mecklenburg Schwerin und der FC Hansa Rostock II aufeinander. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab 19.15 Uhr mit einem Liveticker.

Maurice Schah Sedi (l.), hier in einem früheren Aufeinandertreffen, wird vom Schweriner Kanta Seki abgedrängt.

Liveticker: So lief das Oberliga-Duell zwischen Mecklenburg Schwerin gegen Hansa Rostock II

Schwerin. MV-Duell in der NOFV-Oberliga Nord: Am Freitagabend empfangen die Fußballer des FC Mecklenburg Schwerin die Zweitvertretung des FC Hansa Rostock. Anpfiff im Stadion Lankow ist um 19.30 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet live ab 19.15 Uhr mit einem Ticker von der Partie. Schalten Sie ein!

Während die favorisierten Rostocker (1. Platz/57 Punkte) an der Tabellenspitze stehen und den Aufstieg in die Regionalliga anpeilen, kämpfen die Landeshauptstädter (17./21) um den Klassenerhalt. Aktuell rangiert der FCM auf dem vorletzten Platz in der Tabelle.

Im Hinspiel feierten die Hansa-Amateure gegen die Schweriner einen souveränen 3:0-Erfolg. Offensivtalent Louis Köster brachte den Koggenklub früh in Führung (5.). In der Schlussphase machten Sascha Schünemann (79.) und Lucas Steinicke (80.) per Doppelschlag alles klar.