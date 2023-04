Drei Punkte für Hansa: Rostocker bezwingen Kaiserslautern auf dem Betzenberg

Bundesliga

Hummels kritisiert VAR scharf: "Eine der deutlichsten Situationen der letzten Jahre"

Auch am Tag nach dem 1:1 in Bochum hat sich die Wut von BVB-Routinier Mats Hummels auf eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann noch nicht komplett gelegt. Via Instagram kritisiert der Weltmeister von 2014 vor allem den VAR.